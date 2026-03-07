Il no alla guerra non basta dice Gentiloni ai pro Sanchez dem

L’ex premier e ex commissario europeo ha affermato che il semplice rifiuto della guerra non è sufficiente, pur rispettando la posizione dell’attuale presidente del governo spagnolo. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle motivazioni, limitandosi a sottolineare che il no alla guerra da solo non basta.

I riformisti dem chiamano a raccolta politici e analisti. Che fare di fronte allo scenario internazionale? Campo largo modello Sánchez: no basi agli Usa. Cosa dice la risoluzione sull'Iran di Pd, M5s e Avs “Il no alla guerra non basta”, con tutto il rispetto per “l’amico Pedro Sánchez”. Lo dice l’ex premier ed ex commissario Ue Paolo Gentiloni all’incontro fin dal titolo motivante in giorni bui di guerra: “Credere in un’Europa protagonista”, giornata di discussione organizzata dai riformisti del Pd – dall’ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini alla vicepresidente del Parlamento Ue Pina Picierno all’eurodeputato ed ex sindaco di... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - "Il no alla guerra non basta", dice Gentiloni ai pro Sanchez dem Leggi anche: “Basta guerra a chi vota Sì a sinistra”, dice il dem Virginio Merola (che vota No) Sanchez risponde a Trump e dice "no alla guerra", il discorso che ha fatto infuriare il presidente UsaPedro Sánchez ribadisce il “no alla guerra” dopo le minacce di Donald Trump di interrompere i rapporti commerciali con la Spagna per il rifiuto... Aggiornamenti e notizie su Il no alla guerra non basta dice.... Discussioni sull' argomento Opposizioni, Schlein: Il governo chieda agli Usa di fermarsi; Sanchez divide il Pd sull'Iran. E i Riformisti dicono no al 'Papa straniero'; Campo slabbrato Il Pd di Schlein riesce nell’impresa di perdere la bussola morale sull’antisemitismo. Veltroni, Prodi, Gentiloni. Dietro ogni senatore della fronda Pd sull'antisemitismo c'è un padre nobile. Al Senato c'è la vera resistenza interna alla segretaria del Pd Elly Schlein. Di @GianlucaDeRosaS x.com Veltroni, Prodi, Gentiloni. Dietro ogni senatore della fronda Pd sull'antisemitismo c'è un padre nobile. Al Senato c'è la vera resistenza interna alla segretaria del Pd Elly Schlein. Di Gianluca De Rosa - facebook.com facebook