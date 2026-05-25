Lonato del Garda risultati elezioni Comunali 2026
Gli elettori di Lonato del Garda sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali del 2026, con l’obiettivo di scegliere il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale. La consultazione si è svolta senza incidenti e ha coinvolto tutta la comunità locale. I risultati saranno comunicati nei prossimi giorni, determinando così la composizione della nuova amministrazione comunale. La partecipazione degli elettori rappresenta un momento importante per la gestione del territorio.
Gli abitanti di Lonato del Garda, sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Con voti raccolti, il nuovo primo cittadino è Nicola Bianchi . . 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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