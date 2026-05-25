Elezioni comunali 2026 tutti i risultati del voto del 24 e 25 maggio

I seggi per le elezioni comunali si sono chiusi alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, in 11 comuni del territorio. Le votazioni si sono svolte il 24 e 25 maggio per eleggere i nuovi sindaci.

Si chiudono alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, i seggi per le elezioni comunali negli 11 comuni del territorio in cui si elegge il nuovo sindaco.Quest'anno si vota nei comuni novaresi di: Bogogno, Garbagna Novarese, Invorio, Trecate, Vaprio d'Agogna e Vinzaglio. Nel Vco al voto ci sono i comuni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Elezioni comunali 2026: c'è la data

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