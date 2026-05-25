Lombardia al voto | 650mila elettori per 93 comuni tra Lecco e Mantova

Notizia in breve

Oltre 650mila elettori in Lombardia sono chiamati alle urne per eleggere i nuovi sindaci di 93 comuni, tra cui Lecco e Mantova. La giornata di voto riguarda 93 municipi distribuiti tra le province di Lecco e Mantova. Le elezioni si svolgono in un solo giorno e coinvolgono un ampio esercizio democratico nella regione. Nessuna altra informazione sui candidati o sui risultati è ancora disponibile.