Lombardia al voto | 650mila elettori per 93 comuni tra Lecco e Mantova
Oltre 650mila elettori in Lombardia sono chiamati alle urne per eleggere i nuovi sindaci di 93 comuni, tra cui Lecco e Mantova. La giornata di voto riguarda 93 municipi distribuiti tra le province di Lecco e Mantova. Le elezioni si svolgono in un solo giorno e coinvolgono un ampio esercizio democratico nella regione. Nessuna altra informazione sui candidati o sui risultati è ancora disponibile.
Oltre 650mila elettori in Lombardia voteranno per definire i nuovi sindaci di 93 comuni, con Lecco e Mantova che rappresentano i principali nodi politici della tornata amministrativa. Il voto lombardo si concentrerà su un mosaico di realtà diverse, che spaziano dai grandi centri urbani alle frazioni più isolate. Vigevano, nel pavese, si presenta come il comune più popoloso tra quelli coinvolti in un possibile ballottaggio, con una platea di 62mila abitanti. In questo contesto, la sfida elettorale tocca anche i 14 centri con una popolazione superiore ai 15mila residenti. La geografia del voto vede protagonisti diversi schieramenti, con il centrosinistra impegnato nella difesa di posizioni chiave nei capoluoghi, mentre le coalizioni di centrodestra e le forze di movimento puntano a scardinare gli equilibri attuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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