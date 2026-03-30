Il 24 e 25 maggio si terranno le elezioni amministrative in 93 comuni della Lombardia, con alcune città di rilievo come Mantova e Lecco che rappresentano le principali sfide di questa tornata elettorale. Le consultazioni coinvolgeranno municipi di diverse dimensioni e caratteristiche, confermando un appuntamento importante per il territorio regionale.

Milano, 30 marzo 2026 – Un voto di provincia, con alcune, significative eccezioni. Le elezioni amministrative 24 e 25 maggio riguarderanno in 93 comuni della Lombardia. Solo quattordici i Comuni con popolazione legale sopra i 15.000 abitanti, che potranno andare al ballottaggio due settimane dopo. Una consultazione che riguarda appena il 6,2% dei 1.501 municipi della regione. Due soli i capoluoghi al rinnovo del sindaco, Mantova e Lecco, entrambi guidati fin qui dal centrosinistra. La gran parte delle sfide riguarda piccole realtà. Il record del Comune più piccolo spetta a Pedesina, in provincia di Sondrio, con 35 residenti. Il più grande non è un capoluogo, ma Vigevano, città di riferimento della Lomellina insieme a Mortara, anch’essa al voto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In Lombardia quasi cento Comuni al voto: Mantova e Lecco le sfide di cartello del 24 e 25 maggio

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