In Lombardia si avvicina il momento delle elezioni comunali con 93 comuni coinvolti. Sono in programma i ballottaggi in diverse città, tra cui alcuni centri sopra i 15.000 abitanti, e si decidono anche i rinnovi di amministrazioni che durano da più di dieci anni. Le sfide tra i candidati sono spesso molto ravvicinate, e le urne potrebbero cambiare gli assetti politici di alcune realtà locali. Nel dettaglio, si attendono i risultati di questa tornata elettorale.

? Punti chiave Chi vincerà i ballottaggi nei centri milanesi sopra i 15mila abitanti?. Quali sindaci vedranno finire i loro mandati decennali in questi comuni?. Come influenzerà la frammentazione dei partiti l'esito delle sfide a Mortara?. Perché il voto nei poli economici lombardi cambierà la gestione regionale?.? In Breve Votazioni 24-25 maggio con ballottaggio 7-8 giugno per 14 comuni sopra 15mila abitanti.. Bergamo guida con 14 comuni, seguita da Pavia, Brescia, Como e Varese con 10 ciascuna.. Bollate vede la sfida tra Carolina Nizzola, Fabio Boniardi, Sergio Sardo e Francesco Matera.. Vigevano presenta sei contendenti tra Riccardo Ghia, Rossella Buratti e Massimo Lovati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia al voto: 93 comuni e sfide cruciali tra ballottaggi e duelli

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