Logistica Guess a Piacenza accordo Filt Cgil | 1.900 euro in più per 400 lavoratori
Circa 400 lavoratori del magazzino logistico Guess di Piacenza riceveranno un aumento di circa 1.900 euro in totale. L’accordo è stato raggiunto con la sigla sindacale Filt Cgil. La cifra rappresenta un incremento economico complessivo per i dipendenti coinvolti.
Circa 400 lavoratrici e lavoratori del magazzino logistico Guess di via Bazzani, a Piacenza, otterranno un incremento economico che può superare i 1.900 euro all'anno grazie a un accordo di secondo livello siglato dalla Filt Cgil nell'ambito dell'appalto LHS-GXO, che opera per il sito piacentino. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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