Accordo tra Filt Cgil e Just Eat | più ore nuove assunzioni e tutela per i rider

La Filt Cgil di Messina ha firmato un accordo con Just Eat, l’azienda di consegna pasti che applica il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. L’intesa prevede un aumento delle ore di lavoro, nuove assunzioni e misure di tutela per i rider. La firma rappresenta un passaggio importante per le condizioni lavorative di chi opera nel settore delle consegne a domicilio.

Una giornata decisiva per i rider di Messina: la Filt Cgil locale ha siglato un accordo quadro con Just Eat, unica azienda del settore che applica il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. L’intesa, valida fino a dicembre 2026, punta a garantire maggiore stabilità, prospettive economiche più solide e migliori condizioni di lavoro. Grazie all’accordo, circa 30 lavoratori potranno beneficiare di un aumento delle ore contrattuali, mentre l’azienda prevede nuove assunzioni e l’introduzione di contratti full-time. “Con questo passo riduciamo la predominanza dei contratti part-time, che oggi rappresentano la quasi totalità dei rider a Messina”, spiega Gianmarco Sposito, segretario responsabile del settore merci e logistica della Filt Cgil. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

