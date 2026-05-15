Trasporti Filt Cgil | rischio per il servizio e i lavoratori lucani

La Filt Cgil ha segnalato che i subaffidamenti del servizio di trasporto pubblico in regione potrebbero mettere a rischio sia la qualità del servizio che i salari dei lavoratori lucani. Si parla di possibili spostamenti del servizio da Potenza a Matera, con la Miccolis coinvolta in questa decisione. I rappresentanti sindacali hanno espresso preoccupazioni riguardo alle conseguenze che queste modifiche potrebbero avere sui lavoratori e sulla continuità delle corse. La questione è al centro di un confronto tra le parti interessate.

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