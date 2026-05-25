Logge dei Tiratori la Cassazione salva i condomini dal rimborso di 70mila euro per i lavori al tetto pericolante

Da perugiatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cassazione ha respinto la richiesta di rimborso di 70mila euro avanzata dai condomini per i lavori di riparazione di un tetto pericolante. Nonostante la pericolosità del tetto e l’indifferibilità dei lavori, la Suprema corte ha stabilito che non si trattava di un’urgenza, e che si poteva convocare un’assemblea condominiale prima di intervenire. La decisione si basa sulla mancanza di una situazione di emergenza immediata.

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Il tetto era pericolante e i lavori erano indifferibili, ma per la Cassazione "non c'era l'urgenza e si poteva convocare l'assemblea condominiale".È la sentenza che pone un punto ferma in una lunga vicenda giudiziaria che affonda le radici nel terremoto del 1984 e che ha visto contrapposti, per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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