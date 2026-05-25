Lo Zio di Milano non d' America Enzo Ricci lascia da vivo al nipote un' eredità di oltre 400 milioni di euro

Da ilgiornaleditalia.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di Milano ha lasciato al nipote un’eredità di oltre 400 milioni di euro. Il patrimonio comprende palazzi e investimenti, legati alla gestione di un’azienda dolciaria. Il fondatore dell’impresa ha fatto questa donazione prima della sua morte, lasciando un patrimonio considerevole. La somma e gli asset sono stati trasferiti direttamente al nipote, senza coinvolgimenti di altri soggetti. La decisione di lasciare questa eredità è stata annunciata pubblicamente prima della scomparsa.

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Uno Zio Paperone e generoso. Enzo Ricci (91 anni il 26 maggio), dopo un palazzo in via Montenapoleone a Milano del valore di 92 milioni di euro (affittato a Dolce & Gabbana), il 30 aprile scorso ha donato al nipote Alessandro Ricci (52) un patrimonio che comprende il 18% di una società quotata in Borsa, poi un grande immobile a Sanremo dove Banca Intesa Sanpaolo ha la filiale, vari altri appartamenti, negozi e uffici nelle vie più esclusive del centro storico a Milano, quote di fondi di investimento, di start up e liquidità varia. Totale delle attività: oltre 400 milioni considerando l’intera operazione di donazione-successione che coinvolge le società Viris per gli investimenti finanziari e Milaninvest Real Estate per gli immobili. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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