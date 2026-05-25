Lo Stretto di Hormuz blocca le forniture di gas all' Italia | dichiarata forza maggiore su diciassette carichi dal Qatar

Lo Stretto di Hormuz blocca le forniture di gas all’Italia, provocando la dichiarazione di forza maggiore su diciassette carichi provenienti dal Qatar. La guerra in Iran ha interrotto le importazioni di GNL dal Qatar fino a metà agosto. Edison ha ricevuto una seconda comunicazione di forza maggiore sui carichi previsti da QatarEnergy, compensando le mancanze con aumenti di gas liquefatto statunitense.

La guerra in Iran frena le importazioni di gnl dal Qatar in Italia fino a metà agosto. Edison ha ricevuto la seconda notifica di forza maggiore sui carichi che avrebbe dovuto ricevere da QatarEnergy, correndo ai ripari e compensando gli ammanchi con ancora più gas liquefatto statunitense. La. 🔗 Leggi su Today.it

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Strait of Hormuz blockade to weigh heavy on oil, gas supplies | FOX 13 Seattle

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. @vonderleyen: Accolgo con favore i progressi verso un accordo tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo bisogno di un accordo che riduca realmente la tensione nel conflitto, riapra lo Stretto di Hormuz e garantisca la piena libertà di navigazione senza pedaggi. 1/4 x.com

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