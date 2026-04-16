Gas Edison rassicura | Prezzi sotto controllo I carichi dal Qatar sostituiti con le forniture Usa

Edison ha annunciato di aver sostituito 10 carichi di gas provenienti dal Qatar, pari a 1,4 miliardi di metri cubi, con sette forniture dagli Stati Uniti, equivalenti a 900 milioni di metri cubi. L'azienda ha inoltre affermato che i prezzi del gas sono sotto controllo. La notizia arriva in un momento di attenzione generale sulle forniture di energia e sui costi legati alle importazioni di gas naturale.

Edison rassicura l'Italia sugli approvvigionamenti di gas comunicando di aver sostituito 10 carichi di gas qatarino (1,4 miliardi di metri cubi) con 7 cargo (900 milioni di metri cubi) che arrivano dagli Usa. A dimostrazione di quanto, al momento, le tensioni politiche tra Italia e Stati Uniti siano rimaste su un piano politico. «Oggi non vediamo una criticità dalla mancata fornitura di QatarEnergy. Dallo stretto di Hormuz passa il 10% del gas destinato all'Europa», ha spiegato l'ad di Edison, Nicola Monti. «Al momento - ha aggiunto - non vediamo difficoltà ad andare ad approvvigionarci, ma bisogna avere capacità per il mercato spot e quello di rigassificazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gas, Edison rassicura: "Prezzi sotto controllo". I carichi dal Qatar sostituiti con le forniture Usa Notizie correlate Gas: calo dei prezzi all’ingrosso in Italia, PSV sotto i 36 euro/MWh. Vigilanza sulle forniture europee.Prezzi del Gas in Ribasso: Un Sollievo per Famiglie e Imprese, ma la Vigilanza Resta Alta Il mercato del gas naturale in Italia mostra segnali... Giorgia Meloni vola in Algeria per chiedere più gas: Palazzo Chigi prepara un vertice d’emergenza dopo lo stop alle forniture dal QatarCon la guerra in Medio Oriente che ha bloccato le esportazioni di gas dal Qatar, l’Italia torna a bussare alle porte dell’Algeria. Una raccolta di contenuti Si parla di: Guerra nel Golfo, Edison: Nessuna criticità nel rimpiazzare i volumi dal Qatar. Gas, Edison rassicura: Prezzi sotto controllo. I carichi dal Qatar sostituiti con le forniture UsaEdison rassicura l'Italia sugli approvvigionamenti di gas comunicando di aver sostituito 10 carichi di gas qatarino (1,4 miliardi di metri cubi) con 7 cargo (900 milioni di metri cubi) che arrivano da ... ilgiornale.it Edison: gas «made in Usa» per sostituire il Gnl dal QatarGià rimpiazzati sette carichi su dieci perduti a causa della guerra, anche grazie all’accordo che ha messo fine al contenzioso con l’americana Venture Global. Il gas russo? Per il ceo Monti «ci sono a ... ilsole24ore.com