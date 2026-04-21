Gas a 40 euro | lo scontro nello Stretto di Hormuz blocca le forniture

Il prezzo del gas in Europa ha raggiunto circa 40 euro per megawattora sulla borsa di Amsterdam. Questo aumento si deve al blocco dei flussi energetici nello Stretto di Hormuz, conseguente all’intervento statunitense contro una nave iraniana. La situazione ha generato preoccupazioni nel mercato energetico internazionale e ha provocato un rialzo delle quotazioni del gas nel continente europeo.

Il prezzo del gas in Europa è schizzato a circa 40 euro per megawattora presso la borsa di Amsterdam, alimentato dal blocco dei flussi energetici nello Stretto di Hormuz dopo l’intervento statunitense contro una nave iraniana. La crisi, che ha causato un aumento del 55 per cento dell’indice TTF dall’inizio delle tensioni, costringe l’Italia a una complessa ricalibrazione delle forniture, spostando l’attenzione verso il gas naturale liquefatto (GNL) proveniente dagli Stati Uniti per sopperire alla mancanza dei carichi qatarioti fermi a causa della clausola di forza maggiore. L’incubo geopolitico tra droni e navi militari. Le immagini satellitali non lasciano spazio a dubbi: il traffico marittimo nelle vicinanze dello Stretto di Hormuz è quasi nullo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gas a 40 euro: lo scontro nello Stretto di Hormuz blocca le forniture Notizie correlate Gas sui 100 euro se lo Stretto di Hormuz resta chiuso, Italia tra i Paesi più a rischioMoody’s avverte che un’interruzione prolungata nello Stretto di Hormuz potrebbe spingere i prezzi del gas in Europa ben oltre gli attuali livelli a... Prezzo del gas in aumento: pesano tensioni nello Stretto di Hormuz e fattori climaticiABBONATI A DAYITALIANEWS Avvio di giornata in rialzo per le quotazioni Il prezzo del gas naturale apre la giornata con un leggero aumento sui mercati... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Prezzi, effetto Hormuz: per la normalità serviranno due anni. Ecco cosa cambia con l'accordo tra Usa e Iran; L'annuncio della riapertura di Hormuz fa crollare prezzo del greggio; Israele-Libano: nuovo incontro a Washington; Gas russo, Descalzi chiede stop al ban 2027: ma l’UE può permetterselo?. Il prezzo del gas apre in rialzo a 40,96 euro al megawattoraAvvio in rialzo per il prezzo del gas, mentre si guarda alle trattative tra Usa e Iran ed agli sviluppi per lo stretto di Hormuz. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano il 5,7% a 40,96 euro al megawatt ... ansa.it Perché il prezzo del gas può ancora aumentareMentre sale il pressing sul governo per riavere il gas russo, il ministro dell'Ambiente mostra il punto di non ritorno: Oltre i 70 euro al megawattora riattiviamo centrali a carbone. La situazione ... today.it La situazione in Medio Oriente, con la guerra all’Iran che ha coinvolto diversi Paesi e provocato il blocco dello Stretto di Hormuz, sta mettendo a rischio le forniture energetiche degli Stati europei facebook Crisi carburante aerei: l'Europa tra Stretto di Hormuz e scorte limitate x.com