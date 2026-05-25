Durante il Gran Premio del Canada, un episodio curioso ha coinvolto un pilota e una marmotta che si è trovata sulla pista. In aggiunta, una mamma portafortuna ha attirato l'attenzione tra i tifosi e i partecipanti. Nel corso dell'evento sono stati registrati vari momenti insoliti sia in pista che nel paddock, contribuendo a rendere questa gara memorabile. Sono state inoltre condivise cinque curiosità che hanno caratterizzato questa edizione del GP.

Un episodio molto particolare si è verificato nel corso dell’unica sessione di prove libere del Gran Premio del Canada: Alexander Albon ha investito una marmotta che stava attraversando la pista in Curva 7, andando a sbattere contro il muro. La Williams ha dovuto sostituire il cambio e la power unit sulla monoposto del thailandese, che non ha potuto prendere parte alla qualifica sprint. Il team principal James Vowles ha cercato di sdrammatizzare dopo l’incidente: “L’unica preoccupazione di Albon è che la madre lo costringa ad adottare un’intera famiglia di marmotte”. Toto Wolff e Jos Verstappen si sono incontrati nel paddock di Montreal, alimentando le speculazioni sul futuro di Max. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lo scontro fatale Albon-marmotta, la mamma portafortuna e...: le 5 curiosità del GP del Canada

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