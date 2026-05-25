Lo scontro fatale Albon-marmotta la mamma portafortuna e | le 5 curiosità del GP del Canada

Da gazzetta.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il Gran Premio del Canada, un episodio curioso ha coinvolto un pilota e una marmotta che si è trovata sulla pista. In aggiunta, una mamma portafortuna ha attirato l'attenzione tra i tifosi e i partecipanti. Nel corso dell'evento sono stati registrati vari momenti insoliti sia in pista che nel paddock, contribuendo a rendere questa gara memorabile. Sono state inoltre condivise cinque curiosità che hanno caratterizzato questa edizione del GP.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un episodio molto particolare si è verificato nel corso dell’unica sessione di prove libere del Gran Premio del Canada: Alexander Albon ha investito una marmotta che stava attraversando la pista in Curva 7, andando a sbattere contro il muro. La Williams ha dovuto sostituire il cambio e la power unit sulla monoposto del thailandese, che non ha potuto prendere parte alla qualifica sprint. Il team principal James Vowles ha cercato di sdrammatizzare dopo l’incidente: “L’unica preoccupazione di Albon è che la madre lo costringa ad adottare un’intera famiglia di marmotte”. Toto Wolff e Jos Verstappen si sono incontrati nel paddock di Montreal, alimentando le speculazioni sul futuro di Max. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lo scontro fatale albon marmotta la mamma portafortuna e le 5 curiosit224 del gp del canada
© Gazzetta.it - Lo scontro fatale Albon-marmotta, la mamma portafortuna e...: le 5 curiosità del GP del Canada
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Albon a muro nelle Libere del GP Canada per colpa di una marmotta: lo strano incidente Williams a MontrealDurante le prime prove libere del Gran Premio del Canada, il pilota della Williams ha perso il controllo dell’auto contro il muro.

Albon schianta la Williams per salvare una marmotta: la PETA protestaIl pilota di Formula 1 ha evitato un incidente con una marmotta durante una gara, schiantando la vettura per proteggere l’animale.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web