Albon a muro nelle Libere del GP Canada per colpa di una marmotta | lo strano incidente Williams a Montreal
Durante le prime prove libere del Gran Premio del Canada, il pilota della Williams ha perso il controllo dell’auto contro il muro. L’incidente è avvenuto dopo aver colpito una marmotta che si trovava sul circuito di Montreal. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali danni o conseguenze per il pilota. La sessione è stata interrotta temporaneamente per permettere la rimozione del veicolo e la verifica della sicurezza del tracciato.
Alexander Albon è finito contro il muro nelle FP1 del GP del Canada 2026 dopo aver colpito una marmotta sul circuito di Montreal. Nessun problema fisico per il pilota Williams, ma danni importanti alla monoposto prima delle qualifiche Sprint. 🔗 Leggi su Fanpage.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: tra poco le prove libere a Montreal, Antonelli e Ferrari preparano la Sprint Qualifying
Leggi anche: LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: parte forte Verstappen nelle libere, Ferrari e Antonelli non forzano
Albon a muro nelle Libere del GP Canada per colpa di una marmotta: lo strano incidente Williams a MontrealAlexander Albon è finito contro il muro nelle FP1 del GP del Canada 2026 dopo aver colpito una marmotta sul circuito di Montreal ... fanpage.it
Gp Canada: le prove libere in diretta: Albon a muro per... una marmotta. Si riparte dopo la seconda bandiera rossaA Montreal le uniche prove libere del fine settimana, già stasera le qualifiche Sprint. Anche McLaren ha portato novità tecniche ... corriere.it