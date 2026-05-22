Albon a muro nelle Libere del GP Canada per colpa di una marmotta | lo strano incidente Williams a Montreal

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le prime prove libere del Gran Premio del Canada, il pilota della Williams ha perso il controllo dell’auto contro il muro. L’incidente è avvenuto dopo aver colpito una marmotta che si trovava sul circuito di Montreal. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali danni o conseguenze per il pilota. La sessione è stata interrotta temporaneamente per permettere la rimozione del veicolo e la verifica della sicurezza del tracciato.

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Alexander Albon è finito contro il muro nelle FP1 del GP del Canada 2026 dopo aver colpito una marmotta sul circuito di Montreal. Nessun problema fisico per il pilota Williams, ma danni importanti alla monoposto prima delle qualifiche Sprint. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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