Albon a muro nelle Libere del GP Canada per colpa di una marmotta | lo strano incidente Williams a Montreal

Durante le prime prove libere del Gran Premio del Canada, il pilota della Williams ha perso il controllo dell’auto contro il muro. L’incidente è avvenuto dopo aver colpito una marmotta che si trovava sul circuito di Montreal. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali danni o conseguenze per il pilota. La sessione è stata interrotta temporaneamente per permettere la rimozione del veicolo e la verifica della sicurezza del tracciato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui