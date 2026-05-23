Il pilota di Formula 1 ha evitato un incidente con una marmotta durante una gara, schiantando la vettura per proteggere l’animale. L’incidente ha attirato l’attenzione di PETA, che ha chiesto agli organizzatori di intervenire subito per tutelare la fauna selvatica presente sul circuito. Non sono stati forniti dettagli sul metodo con cui il pilota ha evitato il contatto diretto con l’animale. La richiesta di intervento mira a prevenire ulteriori rischi per gli animali durante le competizioni.

? Punti chiave Come ha fatto Albon a evitare il contatto diretto con l'animale?. Perché la PETA ha chiesto un intervento immediato agli organizzatori?. Quali danni ha subito la Williams dopo l'impatto alla curva 7?. Cosa ha ipotizzato la madre di Albon riguardo alle spese impreviste?.? In Breve Ingrid Newkirk della PETA chiede deterrenti per la fauna al circuito Gilles Villeneuve.. James Vowles lamenta la perdita di oltre metà della sessione di prova.. La madre di Albon ipotizza spese per l'adozione di un gruppo di marmotte.. Danni alla FW48 richiedono riparazioni alla parte destra e posteriore della vettura.. Il pilota Alex Albon ha subito un violento impatto contro le barriere del circuito Gilles Villeneuve durante la sessione di prove di venerdì, dopo aver sterzato bruscamente per evitare un marmotta sulla pista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Albon schianta la Williams per salvare una marmotta: la PETA protesta

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