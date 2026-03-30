Evelina, figlia dell’ex assessore e critico d’arte, ha dichiarato di apprezzare Achille Lauro, definendolo il suo tipo ideale. La frase è stata pronunciata con tono timido, in un contesto in cui ha anche parlato di un rapporto familiare difficile. La sua dichiarazione è stata riportata in un’intervista, in cui ha condiviso anche dettagli sulla propria situazione personale.

Ospite a Verissimo, la 26enne ha presentato il suo libro autobiografico "Nata Sgarbi", in uscita da martedì in libreria. E si è lasciata andare a qualche confessione sentimentale. Un desiderio detto con timidezza, quasi chiedendo permesso, in mezzo a un racconto molto più duro: quello di un rapporto familiare complicato. Evelina Sgarbi, ospite a Verissimo, ha presentato il suo libro autobiografico Nata Sgarbi, in uscita da martedì in libreria, e nel salotto di Silvia Toffanin ha intrecciato pagine personali e confessioni sentimentali. Fino a un appello diretto: “Se tu lo conosci. mi piacerebbe tanto incontrare Achille Lauro. È il mio tipo ideale”, ha detto, con la voce rotta dall’imbarazzo. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi, 'corteggia' Achille Lauro: "Il mio tipo ideale"

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