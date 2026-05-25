Il Milan è stato eliminato dalla Champions League, confermando l’assenza dalla competizione internazionale. Durante una trasmissione televisiva, Lele Adani ha criticato il tecnico della squadra, evidenziando che il club non è un circo e sottolineando che la responsabilità della difficile situazione ricade sulla guida tecnica. L’ex calciatore ha anche fatto riferimento alle parole di Allegri, che afferma spesso che conta chi vince.

Padre tempo, questa volta, ha dato ragione a Lele Adani. Il Milan è clamorosamente fuori dalla Champions League e l’ex calciatore durante l’ultima puntata della Domenica Sportiva sulla Rai ha lanciato la sua lunga invettiva contro Max Allegri, di cui è il più grande detrattore. Un discorso lungo, che ha toccato più punti: dalle responsabilità che vengono scaricate solo sulla società ai milioni spesi sul mercato, dalla mancanza di gioco alle dichiarazioni del passato. La tesi di Adani è chiara e non stupisce: Allegri resta a suo parere il principale colpevole del fallimento rossonero e il club dovrebbe ripartire da un nuovo allenatore, con una proposta tattica più aderente alla storia del Milan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lo dice sempre Allegri: conta chi vince. E allora si assume la responsabilità. Il Milan non è un circo”: il discorso di Adani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MILAN ATALANTA 2-3 ADANI: ALLEGRI DOVREBBERO CONFERMARLO PER UN ALTRO ANNO!

Notizie e thread social correlati

Milan, Gabbia: “Allegri fondamentale, speriamo tutti che resti. Con noi è felice, ce lo dice sempre”Il difensore del Milan ha dichiarato che l'allenatore è considerato fondamentale dal gruppo e che tutti sperano che rimanga in squadra.

Adani dopo il derby Milan-Inter: “Mani di Ricci? Il rigore non si discute”. Poi l’attacco ad AllegriDopo il derby tra Milan e Inter, l’ex difensore Daniele ‘Lele’ Adani ha commentato la decisione arbitrale, affermando che il rigore per mani di Ricci...

Temi più discussi: Serie A: Allegri, 'delusi, ai giocatori non rimprovero nulla, io responsabile'; È sempre Allegri il sogno di De Laurentiis (ma è complesso prendere un allenatore impegnato) È il terzo tentativo per portarlo a Napoli. E non è detto che vada in porto. Quando Adl ha piazzato i grandi colpi (Ancelotti, Conte eccetera), erano tutti liberi. Nella lis; Adani affonda Allegri: Per chi vive facendo il furbo prima o poi arriva la resa dei conti; Napoli, e ora? Italiano in cima alla lista, ma il sogno è Allegri. Tentazione Iraola.

Lele #Adani durissimo sul #Milan e #Allegri: Io rispetto i tifosi e i tifosi sono quelli che soffrono di più e sentono sulla loro pelle veramente quella maglia, ce l'hanno addosso, nella pelle. Però perdonatemi, la nuova proprietà di Cardinale ha messo 500 mili x.com

Il ruolo di Moncada sta diventando sempre più marginale. Poca chimica e opinioni diverse sul calcio con Allegri reddit

Adani affonda Allegri: Per chi vive facendo il furbo prima o poi arriva la resa dei contiIl durissimo sfogo di Lele Adani contro Massimiliano Allegri alla Domenica Sportiva: Milan fuori dalla Champions con merito ... fanpage.it

È sempre Allegri il sogno di De Laurentiis (ma è complesso prendere un allenatore impegnato)De Laurentiis vuole portare Allegri a Napoli ma non è semplice. Ha un contratto col Milan. Poi ci sono Sarri e gli altri ... ilnapolista.it