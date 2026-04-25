Milan Gabbia | Allegri fondamentale speriamo tutti che resti Con noi è felice ce lo dice sempre

Il difensore del Milan ha dichiarato che l'allenatore è considerato fondamentale dal gruppo e che tutti sperano che rimanga in squadra. Ha aggiunto che l’allenatore è felice di lavorare con loro e che glielo fa sempre sapere. La squadra, secondo quanto riferito, desidera mantenere la continuità con l’attuale allenatore, considerato una figura importante nel progetto. La discussione si è concentrata sui rapporti tra il tecnico e i giocatori.

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Tra i tanti temi dibattuti, il centrale della difesa a tre di mister Massimiliano Allegri ha parlato anche del possibile addio dell'allenatore livornese alla panchina rossonera al termine di questa stagione. Sono tanti, infatti, i 'rumors' che vorrebbero Allegri lontano da Milanello alla fine di quest'annata. Chi lo vede sulla panchina della Nazionale Italiana nel ruolo di Commissario Tecnico; chi, al contrario, vede una spaccatura con l'amministratore delegato Giorgio Furlani sul calciomercato e sui profili idonei al rafforzamento della squadra.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Gabbia: “Allegri fondamentale, speriamo tutti che resti. Con noi è felice, ce lo dice sempre” Allegri: ‘A palla persa, serve il gusto di duellare’ | Milan-Lazio | Conferenza Stampa Notizie correlate Milan, Gabbia: “Allegri fondamentale: speriamo che resti. Su Leão troppa cattiveria”Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Leggi anche: Milan, senti Gabbia: "Allegri è un fuoriclasse. Parlo a nome della squadra: speriamo resti a lungo" Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Milan, senti Gabbia: Allegri è un fuoriclasse. Parlo a nome della squadra: speriamo resti a lungo; Gabbia: Allegri fondamentale per noi: siamo tutti dalla parte del Milan. Le sconfitte senza di me; Verona-Milan 0-1, Gabbia a Sky: Allegri importante; coincidenza i ko senza me; Milan, Gabbia: Allegri è fondamentale per noi, lo ribadisco. Gabbia al CorSera: Allegri fondamentale, vogliamo che resti. L'obiettivo l'anno prossimo deve essere la seconda stellaIntervistato dal collega de Il Corriere della Sera Carlos Passerini, Matteo Gabbia ha parlato di scudetto mancato, di ricordi d'infanzia ma anche del momento di difficoltà che ... milannews.it Gabbia al Corriere della Sera: «Obiettivo? La Champions, un giorno. Ma prima ancora lo scudetto della seconda stella»Gabbia al Corriere della Sera: «Obiettivo? La Champions, un giorno. Ma prima ancora lo scudetto della seconda stella» ... calcionews24.com Deve essere l'obiettivo dell'anno prossimo! Intervistato dal Corriere, #Gabbia ha parlato di diversi temi caldi nell'ambiente #Milan, dallo scudetto al futuro dei compagni... Ecco un estratto delle sue parole: "Dobbiamo tenere conto che partivamo da un ottavo - facebook.com facebook #Chiellini su #Allegri: “Il #Milan ha fatto buon campionato e ha fatto sognare di poter stare dietro all’ #Inter. Io ho creduto a quello che ha sempre detto Max, che l’obiettivo vero fosse la Champions. A parte il Como mi pare che la classifica rispecchi la griglia d’i x.com