Dopo il derby tra Milan e Inter, l’ex difensore Daniele ‘Lele’ Adani ha commentato la decisione arbitrale, affermando che il rigore per mani di Ricci non si discute. In seguito, ha rivolto un attacco a mister Allegri, senza entrare nei dettagli delle motivazioni. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di analisi post-partita, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

"Negli ultimi anni ha spesso vinto chi ha meritato e non la più forte. Il Milan di Stefano Pioli non era la più forte, ma ha meritato; il Napoli di Luciano Spalletti non era la più forte, ma col gioco lo ha dominato. Io credo che l'Inter sia la più forte e abbia mostrato in Italia, e sottolineo in Italia, di essere la più forte anche in virtù dell'espressione calcistica che ha mostra. La partita di stasera ha fatto schifo. Lautaro Martínez? Per molti appassionati e molti tifosi interisti non è un giocatore decisivo con le grandi. Si è visto stasera dove il reparto che è mancato di più è l'attacco. I due ragazzi arrivati quest'anno hanno fatto molto bene finora, ma giocare insieme al posto dei due titolari soprattutto Lautaro ha inciso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Adani dopo il derby Milan-Inter: “Mani di Ricci? Il rigore non si discute”. Poi l’attacco ad Allegri

Articoli correlati

Perché l’arbitro Doveri non ha dato rigore all’Inter dopo il tocco di braccio di Ricci nel derby col MilanL'arbitro Doveri ha deciso di non assegnare calcio di rigore all'Inter dopo il tocco di braccio in area di Ricci durante il derby col Milan.

Milan, Allegri dopo il derby contro l’Inter: “Loro ancora favoriti. Ora si decide la stagione”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026...

Una raccolta di contenuti su Adani dopo il derby Milan Inter Mani di...

Temi più discussi: Adani dopo Milan-Inter: Allegri se ne frega dei nostri complimenti, il suo modo di pensare va contro l'evoluzione del calcio; Adani: Mani Ricci? Ragazzi, il rigore non è in discussione, non si discute! Derby ha fatto schifo; Adani rivela cosa deve cambiare l'Inter sul mercato, poi il consiglio a Chivu: Ecco su cosa lavorare; Milan-Inter, fischio finale - A San Siro vige la regola del 7: altro derby rossonero, Chivu vede Allegri nello specchietto retrovisore.

Milan-Inter rivivi la diretta Serie A: Allegri vince il derby contro ChivuIn scena l’attesissimo match a San Siro: i rossoneri vogliono riaprire la corsa scudetto, i nerazzurri andare in fuga ... corrieredellosport.it

Inter, i possibili contraccolpi dopo il derbyCome esce l’Inter da questo derby? E’ la domanda a cui rispondono i protagonisti dell’ultima puntata di Sky Calcio Club. Adesso si entra nel vivo del campionato – spiega Bergomi - e con l’Atalanta è ... sport.sky.it