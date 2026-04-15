Il distretto orafo di Arezzo è stato al centro di controlli da parte delle autorità, con l’obiettivo di rafforzare le misure di sicurezza contro i furti nelle aziende del settore. Sono stati intensificati gli interventi di videosorveglianza e migliorati i sistemi di accesso carrabile, in risposta alle recenti preoccupazioni riguardo ai furti che interessano uno dei settori più rilevanti dell’economia locale.

AREZZO – Il distretto orafo aretino finisce sotto la lente del Palazzo del Governo per blindare uno dei comparti più strategici dell’economia locale. Si è tenuta nella mattinata odierna (15 aprile) una nuova riunione operativa presieduta dal prefetto, alla quale hanno preso parte il procuratore capo della Repubblica, il presidente della Camera di Commercio, i vertici provinciali delle forze di polizia e i rappresentanti della Consulta Orafa. L’incontro, che segue il tavolo dello scorso 12 marzo, ha analizzato le vulnerabilità emerse durante i recenti colpi messi a segno contro le aziende del settore, studiando le nuove modalità operative utilizzate dalle bande criminali.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Potenziamento della videosorveglianza e rafforzamento degli accessi carrabili contro i furti alle aziende orafe

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