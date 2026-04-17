Un nuovo accordo tra enti e associazioni si concentra sulla tutela e valorizzazione dell’ambiente marino e dell’identità delle comunità costiere. L’obiettivo principale è promuovere iniziative condivise che coinvolgano diversi soggetti impegnati nella salvaguardia del mare e delle tradizioni locali. La collaborazione si articolerà in progetti e attività volte a migliorare la gestione delle risorse marine e a rafforzare il legame tra territori e patrimonio naturale.

ROMA – Una collaborazione per “la promozione e la realizzazione di iniziative congiunte finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente, del mare e degli ecosistemi marini e costieri, alla diffusione della cultura, delle tradizioni legate al mare, dell’identità marittima italiana e della sostenibilità e alla conservazione della biodiversità, nonché alla promozione dei valori storici e morali della Marina Militare”. E’ il cuore del protocollo d’intesa, che durerà tre anni, sottoscritto questa mattina dal presidente dell’Associazione Mare Italia (Ami), Alessandro Botti, e dal presidente dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Anmi), ammiraglio Pierluigi Rosati.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Mare, Protocollo Ami-Anmi: tutela e valorizzazione dell’ambiente e dell’identità

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