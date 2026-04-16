Licodia Eubea | un pomeriggio dedicato alla tutela dell’ambiente sulle sponde del lago Dirillo

Nel pomeriggio di ieri, a Licodia Eubea, si è svolta una manifestazione dedicata alla tutela dell’ambiente, con particolare attenzione alle sponde del lago Dirillo. L’evento è stato organizzato da Re-Gen, un’associazione giovane creata da un gruppo di ragazzi locali che si sono riuniti con l’obiettivo di promuovere iniziative di miglioramento per la comunità. La giornata ha visto la partecipazione di cittadini e volontari impegnati in attività di sensibilizzazione e pulizia del territorio.

Re-Gen è una giovane associazione nata dall’iniziativa di un gruppo di ragazzi del territorio, uniti dalla volontà di contribuire attivamente alla crescita e al miglioramento della propria comunità. L’obiettivo dei partecipanti è quello di promuovere la partecipazione attiva, la sostenibilità.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Incidente sulla statale 514: traffico bloccato a Licodia EubeaABBONATI A DAYITALIANEWS Chiusura temporanea in entrambe le direzioni A seguito di un incidente stradale, la strada statale 514 “Di Chiaramonte” è... Incidente stradale a Licodia Eubea, chiusa al traffico la statale "Di Chiaramonte"Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che il transito è al momento interdetto per consentire le operazioni di recupero del mezzo pesante... Panoramica sull’argomento Si parla di: Museo Civico Baldassare Romano: cosa vedere a Termini Imerese tra storia, arte e natura; Incidente tra un' Audi e una Dacia a Ceggia un morto e diversi feriti Statale 14 chiusa al traffico.