LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-7 6-2 0-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro è a un set dalla vittoria
Sonego conduce il secondo set contro Herbert, con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-2, mentre si trova avanti 1-0 nel quarto parziale. La partita si svolge a Roland Garros 2026. Nel match successivo, la sfida tra Cinà e Opelka è iniziata alle 11.00, con il primo game vinto dal rappresentante italiano grazie a un diritto incrociato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 1-0 Largo il diritto incrociato del portacolori del bel paese. 40-0 Larga la risposta di diritto incrociato del classe ’95. 30-0 Rovescio lungolinea vincente del nativo di Schiltigheim. 15-0 Palla corta di rovescio incrociata e vincente del numero 223 ATP. Servirà Herbert in questo inizio di quarto set. 6-2 In rete il rovescio incrociato del francese. Il terzo parziale è dell’azzurro. 40-30 Lungo il rovescio incrociato del transalpino. Set point. 30-30 Lunga la risposta di diritto lungolinea di Herbert. 15-30 In rete il rovescio lungolinea del torinese. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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Temi più discussi: Darderi riscrive il suo best ranking dopo Roma; Ranking ATP (18 maggio 2026): Sinner domina, quattro azzurri tra i primi 16 al mondo; Roland Garros uomini, eliminato Bellucci. Più tardi in campo Sonego; Diretta Sonego - Herbert (Roland Garros).
LIVE Sonego-Herbert, 7-6, 5-7, 2-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 30-0 Lunga la risposta di rovescio incrociato del numero ... oasport.it
Roland Garros, Sonego-Herbert: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming liveScopri come seguire Sonego-Herbert gratuitamente in diretta live e streaming su Bet365. La sfida da non perdere. msn.com