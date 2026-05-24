LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-7 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break dell’azzurro

Notizia in breve

Durante la partita tra Sonego e Herbert a Roland Garros 2026, l’azzurro ha ottenuto un break nel terzo set, portandosi sul 3-2. Il punteggio attuale è 7-6, 5-7, 3-2 in favore di Sonego. Nel corso del match, il francese ha messo a segno un ace esterno. La partita prosegue e sarà possibile seguire aggiornamenti in diretta. È il terzo incontro della giornata, dopo quello tra Cinà e Opelka.