LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-7 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break dell’azzurro
Durante la partita tra Sonego e Herbert a Roland Garros 2026, l’azzurro ha ottenuto un break nel terzo set, portandosi sul 3-2. Il punteggio attuale è 7-6, 5-7, 3-2 in favore di Sonego. Nel corso del match, il francese ha messo a segno un ace esterno. La partita prosegue e sarà possibile seguire aggiornamenti in diretta. È il terzo incontro della giornata, dopo quello tra Cinà e Opelka.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 3-2 Ace esterno del francese. 40-15 In rete il diritto incrociato, giocato in difesa, di Sonego. 30-15 Volée di diritto incrociata e vincente del classe ’91. 15-15 Ace interno del nativo di Schiltigheim. 0-15 In rete il diritto lungolinea, giocato in difesa, del transalpino. 3-1 In rete la palla corta di diritto incrociato di Herbert. 40-0 Servizio esterno vincente del portacolori del bel paese. 30-0 Lunga la risposta di rovescio incrociato del numero 223 ATP. 15-0 Palla corta di diritto incrociata e vincente, giocata in uscita dal servizio, di ”Sonny”. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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