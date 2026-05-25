LIVE Paolini-Yastremska Roland Garros 2026 in DIRETTA | si parte con l’italiana al servizio
L’italiana ha iniziato il suo turno al servizio, aprendo così il match contro la tennista avversaria. Il primo scambio si è svolto senza pause, con la giocatrice che ha messo subito pressione sulla sua rivale. La partita prosegue senza interruzioni, mentre gli spettatori seguono attentamente ogni punto. La gara si svolge sul campo principale del torneo di Parigi, con le due atlete impegnate in un confronto deciso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FUCSOVICS DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-PELLEGRINO DEL ROLAND GARROS (4° MATCH DALLE 11.00) 40-15 Completamente fuori misura il rovescio della tennista di Odessa. 30-15 Di un soffio in corridoio il rovescio inside in di Yastremska. 15-15 Risposta di rovescio lungolinea vincente dell’ucraina. 15-0 Subito un ottimo dritto incrociato di Jasmine. PRIMO SET 11:04 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l’azzurra al servizio. 11:02 Accolte dall’applauso del pubblico entrano in campo Jasmine Paolini e Dayana Yastremska. 🔗 Leggi su Oasport.it
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