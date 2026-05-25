LIVE Paolini-Yastremska Roland Garros 2026 in DIRETTA | si parte con l’italiana al servizio

Notizia in breve

L’italiana ha iniziato il suo turno al servizio, aprendo così il match contro la tennista avversaria. Il primo scambio si è svolto senza pause, con la giocatrice che ha messo subito pressione sulla sua rivale. La partita prosegue senza interruzioni, mentre gli spettatori seguono attentamente ogni punto. La gara si svolge sul campo principale del torneo di Parigi, con le due atlete impegnate in un confronto deciso.