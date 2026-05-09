Oggi si tiene l’incontro tra Cobolli e Atmane nel torneo ATP di Roma 2026. La partita, che sta andando in scena in diretta, rappresenta l’esordio di entrambi i tennisti in questa manifestazione. I due giocatori si affrontano in modo diretto sul campo, con aggiornamenti disponibili cliccando sul link dedicato. La sfida si presenta come un primo banco di prova per entrambi in questa fase del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio complicatissimo di Flavio COBOLLI contro Terence Atmane, incontro valido per un posto al 3° turno degli Internazionali d’Italia 2026! Il camino del padrone di casa nonché testa di serie numero dieci del torneo del Foro Italico comincia contro uno dei giocatori del momento. Il francese ha fatto parlare di sé non solo per aver regalato una carta rara di Pokemon nel giorno del compleanno di Sinner quando si affrontarono in semifinale a Cincinnati, ma anche per le tante partite vinte nell’ultimo periodo. Cobolli arriva al torneo di casa, dove l’anno scorso fu eliminato subito da Luca Nardi, da numero dodici della Classifica mondiale provvisoria.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Atmane, ATP Roma 2026 in DIRETTA: esordio tutt’altro che agevole

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