LIVE Paolini-Yastremska 7-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurra conquista in rimonta il primo set

Notizia in breve

L'azzurra ha vinto il primo set contro la tennista ucraina con il punteggio di 7-5, dopo essere stata sotto di un break. La partita si sta svolgendo sul campo centrale di Roland Garros, con scambi intensi e continui cambi di fronte. La giocatrice italiana ha recuperato uno svantaggio iniziale, rispondendo con colpi precisi e una buona tenuta mentale. La sfida prosegue, con entrambe le atlete in cerca di un punto decisivo.