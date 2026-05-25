LIVE Paolini-Yastremska 7-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurra conquista in rimonta il primo set
L'azzurra ha vinto il primo set contro la tennista ucraina con il punteggio di 7-5, dopo essere stata sotto di un break. La partita si sta svolgendo sul campo centrale di Roland Garros, con scambi intensi e continui cambi di fronte. La giocatrice italiana ha recuperato uno svantaggio iniziale, rispondendo con colpi precisi e una buona tenuta mentale. La sfida prosegue, con entrambe le atlete in cerca di un punto decisivo.
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LIVE Jasmine Paolini – Dayana Yastremska: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto
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