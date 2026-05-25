LIVE Paolini-Yastremska 7-5 6-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurra porta a casa un match rognoso
L’azzurra ha vinto il match contro l’avversaria, chiudendo con un punteggio di 7-5, 6-3. La partita è durata circa un’ora e trenta minuti, con l’italiana che ha ottenuto il primo set dopo aver recuperato uno svantaggio di 3-5. Nel secondo set, ha mantenuto il vantaggio senza cedere il servizio. La vittoria permette all’atleta di avanzare nel torneo di Roland Garros 2026. La diretta prosegue con l’incontro tra Berrettini e Fucsovics, previsto dalle 11.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FUCSOVICS DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-PELLEGRINO DEL ROLAND GARROS (4° MATCH DALLE 11.00) 12:54 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Yastremska. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 12:53 L’azzurra ha servito il 74% di prime dalle quali ha ricavato il 72% dei punti. Jasmine ha sofferto l’aggressività dell’avversaria sulla seconda, portando a casa appena il 32% dei punti. Decisivi gli errori gratuiti di Yastremska, addirittura 54. 12:52 Un’ora e 41 minuti servono all’italiana per balzare al secondo turno dove troverà l’argentina Solana Sierra, giocatrice temibile sulla terra rossa. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Jasmine Paolini – Dayana Yastremska: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto
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