LIVE Paolini-Yastremska 7-5 6-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurra porta a casa un match rognoso

Notizia in breve

L’azzurra ha vinto il match contro l’avversaria, chiudendo con un punteggio di 7-5, 6-3. La partita è durata circa un’ora e trenta minuti, con l’italiana che ha ottenuto il primo set dopo aver recuperato uno svantaggio di 3-5. Nel secondo set, ha mantenuto il vantaggio senza cedere il servizio. La vittoria permette all’atleta di avanzare nel torneo di Roland Garros 2026. La diretta prosegue con l’incontro tra Berrettini e Fucsovics, previsto dalle 11.