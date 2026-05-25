LIVE Paolini-Yastremska 7-5 5-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’ucraina serve per rimanere nel match
Al momento, la partita tra Paolini e Yastremska si trova sul punteggio di 7-5, 5-2. L'ucraina sta servendo per rimanere in partita. La partita si sta svolgendo a Roland Garros 2026 e si può seguire aggiornando la diretta. Contestualmente, è in corso anche l'incontro tra Berrettini e Fucsovics, iniziato alle 11.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FUCSOVICS DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-PELLEGRINO DEL ROLAND GARROS (4° MATCH DALLE 11.00) 15-0 Sulla riga il rovescio della numero 45 WTA. 5-2 Game Paolini. Disastrosa risposta di dritto di Yastremska, che dopo il cambio di campo servirà per rimanere nel match. 40-0 In corridoio anche questo rovescio dell’ucraina. 30-0 Punto fotocopia del precedente. 15-0 Lunghissima la risposta di rovescio della tennista di Odessa. 4-2 Game Yastremska. Ottimo dritto in uscita dal servizio dell’ucraina, che non molla. AD-40 Risposta di dritto completamente gettata via dall’italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE PAOLINI - YASTREMSKA, FUCSOVICS - BERRETTINI PRIM
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