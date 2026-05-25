LIVE Paolini-Yastremska 7-5 5-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’ucraina serve per rimanere nel match

Notizia in breve

Al momento, la partita tra Paolini e Yastremska si trova sul punteggio di 7-5, 5-2. L'ucraina sta servendo per rimanere in partita. La partita si sta svolgendo a Roland Garros 2026 e si può seguire aggiornando la diretta. Contestualmente, è in corso anche l'incontro tra Berrettini e Fucsovics, iniziato alle 11.