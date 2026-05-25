LIVE Paolini-Yastremska 3-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurra cede la battuta a suon di doppi falli
L’azzurra ha perso il servizio contro l’avversaria, con tre doppi falli. La partita tra Paolini e Yastremska si mantiene sul 3-4. La sfida si svolge a Roland Garros 2026. Restano da seguire aggiornamenti in tempo reale sulla partita di Berrettini contro Fucsovics, prevista dalle 11.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FUCSOVICS DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-PELLEGRINO DEL ROLAND GARROS (4° MATCH DALLE 11.00) 3-4 Break Yastremska. Con il secondo doppio fallo del game l’azzurra cede la battuta e passa in svantaggio. 15-40 Due palle break Yastremska. Scappa via il dritto difensivo di Jasmine. Momento delicatissimo. 15-30 Arriva il dritto lungolinea vincente dell’ucraina. 15-15 ACE dall’azzurra, che si carica. 0-15 Secondo doppio fallo della toscana. 3-3 Game Yastremska. Dopo il doppio fallo arriva l’ACE. 40-30 Doppio fallo della tennista di Odessa. 40-15 Servizio vincente dell’ucraina. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Jasmine Paolini – Dayana Yastremska: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto
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