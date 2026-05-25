LIVE Paolini-Yastremska 3-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurra cede la battuta a suon di doppi falli

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’azzurra ha perso il servizio contro l’avversaria, con tre doppi falli. La partita tra Paolini e Yastremska si mantiene sul 3-4. La sfida si svolge a Roland Garros 2026. Restano da seguire aggiornamenti in tempo reale sulla partita di Berrettini contro Fucsovics, prevista dalle 11.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FUCSOVICS DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-PELLEGRINO DEL ROLAND GARROS (4° MATCH DALLE 11.00) 3-4 Break Yastremska. Con il secondo doppio fallo del game l’azzurra cede la battuta e passa in svantaggio. 15-40 Due palle break Yastremska. Scappa via il dritto difensivo di Jasmine. Momento delicatissimo. 15-30 Arriva il dritto lungolinea vincente dell’ucraina. 15-15 ACE dall’azzurra, che si carica. 0-15 Secondo doppio fallo della toscana. 3-3 Game Yastremska. Dopo il doppio fallo arriva l’ACE. 40-30 Doppio fallo della tennista di Odessa. 40-15 Servizio vincente dell’ucraina. 🔗 Leggi su Oasport.it

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