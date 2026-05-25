Il Milan ha annunciato ufficialmente il licenziamento di Allegri, Furlani, Tare e Moncada. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli. Restano in rosa solo Zlatan Ibrahimovic, mentre gli altri hanno lasciato i loro ruoli. La squadra si prepara a un nuovo corso senza i quattro dirigenti e l’allenatore appena esonerato.

C’è il fuori-tutto al Milan. Attraverso un comunicato ufficiale, i rossoneri hanno ufficializzato il licenziamento del tecnico Massimiliano Allegri, l’ad Giorgio Furlani, il ds Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Resta, invece, Zlatan Ibrahimovic. Via tutti al Milan, ufficiale l’esonero di Allegri. Il comunicato della società recita: “ Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fuori-tutto al Milan (tranne Ibra): via Allegri, Furlani, Tare e Moncada

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