LIVE Milan – UFFICIALE | out Furlani Tare Allegri e Moncada Spuntano Iraola Paratici e il nuovo capo scout

Furlani e Moncada sono arrivati questa mattina nella sede di Casa Milan, mentre il presidente ha deciso di azzerare i vertici attuali. La riunione si è concentrata sui prossimi passi dopo l’eliminazione in Champions League. Sono stati esclusi dalla rosa dei dirigenti anche Tare e Allegri. Tra le ipotesi sul tavolo ci sono nomi come Iraola e Paratici, con un possibile cambio alla guida tecnica e una riorganizzazione dello staff.

Tanto tuonò che piovve: eccola servita la rivoluzione di Gerry Cardinale al Milan. I tifosi chiedevano le teste di tutti e sono stati accontentati. Con un comunicato ufficiale il Milan ufficializza la cacciata dell'AD Giorgio Furlani, il DS Igli Tare, il DT e capo area Scouting Geoffrey Moncada e l'allenatore Massimiliano Allegri. Una ghigliottina totale. Ora le scelte relative all'area sportiva (ds e tecnico) spetteranno a Zlatan Ibrahimovic, mentre la nomina del nuovo amministratore delegato a Massimo Calvelli. Oggi Cardinale ha convocato una riunione 'carbonara' in cui ha spiegato le sue intenzioni a un gruppo ristretto di giornalisti (noi siamo stati esclusi perchè - ci è stato detto - troppo critici con la società). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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