A Casa Milan si è svolto un incontro tra i dirigenti Furlani e Moncada, dopo l'eliminazione dalla Champions League. Il presidente ha deciso di azzerare i quadri dirigenziali e sta valutando un possibile cambio alla guida tecnica e gestionale, considerando anche il ritorno di un ex allenatore e di un ex dirigente. La riunione ha coinvolto anche il proprietario, che sta valutando le prossime mosse. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa sui nomi coinvolti.

Ore decisive e di fortissima tensione in casa rossonera. Dopo la sconfitta contro il Cagliari e il verdetto della mancata qualificazione alla prossima Champions League, il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, è pronto a varare una rivoluzione totale, toccando quadri societari e staff tecnico. Sono tutti a rischio: da Furlani e Moncada a Tare e Allegri (che ieri ha preso tempo quando gli hanno chiesto di parlare del suo futuro). La redazione di PianetaMilan.it, con i suoi inviati sul posto, segue l'evolversi della situazione societaria minuto per minuto. Rimani aggiornato in diretta su tutti i movimenti, i faccia a faccia e le... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - LIVE Milan – Rivoluzione panchina e quadri dirigenti: Furlani e Moncada in sede. Chi salta per primo?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milan, Cruciani: “Spaccatura tra Tare ed altri dirigenti”. E Zazzaroni: “Sono Furlani e Moncada”

Fallimento Milan, Furlani e Moncada arrivati in sede: si attendono cambiamenti | PMFurlani e Moncada sono arrivati in sede, segnando un possibile inizio di cambiamenti per il club.

Temi più discussi: Milan fuori dalla Champions League, sarà rivoluzione rossonera: Allegri rischia l'esonero, cambia tutta la dirigenza; Rivoluzione Milan attorno ad Allegri, arriva il rinnovo: Cardinale rende grande il Diavolo; Serie A, rivoluzione in panchina: Chivu e Gasperini gli unici sicuri. Il futuro di Spalletti e i dubbi di Napoli e Milan; Serie A, rivoluzione in panchina: Allegri, Conte e Sarri pronti a nuove destinazioni.

Il Milan perde contro il Cagliari e rischia una rivoluzione in società e panchinaLa sconfitta del Milan con il Cagliari apre scenari di cambiamenti radicali nella dirigenza e in panchina. La partita tra Milan e Cagliari ha avuto un esito sorprendente e deludente per i tifosi rosso ... notiziemilan.it

Serie A, rivoluzione in panchina: Chivu e Gasperini gli unici sicuri. Il futuro di Spalletti e i dubbi di Napoli e MilanPoche conferme e tanti dubbi, l'effetto domino delle panchine è pronto a colpire la Serie A: i dubbi di Allegri, l'addio di Conte, Sarri tra Napoli e Atalanta e il dialogo Spalletti-Elkann ... sport.virgilio.it