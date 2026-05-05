Il Milan di Massimiliano Allegri, dopo un'ottima prima parte di stagione, si è incartato sul più bello. È stato in lotta per lo Scudetto con l'Inter fino a metà marzo, poi è crollato. La crisi di gioco e di risultati degli ultimi due mesi sta pregiudicando anche la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un traguardo, dal punto di vista economico, che la società considera basilare per il futuro. Le radici di questa crisi, però, affondano nell'ultimo calciomercato invernale, quando il tecnico Allegri aveva chiesto al club di rinforzargli l'organico, prendendogli 2-3 giocatori che avessero potuto dare un contributo importante nel testa a testa con i nerazzurri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cruciani: “Spaccatura tra Tare ed altri dirigenti”. E Zazzaroni: “Sono Furlani e Moncada”

Notizie correlate

Criscitiello: “Il Milan è pieno di caos. Furlani e Moncada vanno da una parte, Allegri e Tare da un’altra”Michele Criscitiello ha messo in evidenza la confusione societaria che regna al Milan.

Zazzaroni: “Furlani, Ibra e Moncada si libererebbero volentieri di Allegri dopo la Champions”Si parla molto di un possibile addio dell'allenatore Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare al Milan al termine della stagione.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Cruciani: C’è una spaccatura evidente all’interno della società tra Tare ed altri dirigenti del...; Dopo il giorno di riposo concesso ieri, il Milan inizierà oggi gli allenamenti a Milanello.

Cruciani: C’è una spaccatura evidente all’interno della società tra Tare ed altri dirigenti del Milan, non faccio il nome. Zazzaroni: Furlani e MoncadaNel corso dell’ultima puntata di Numer1 Podcast, con Zazzaroni, Sabatini e Cruciani, proprio lo storico conduttore de La Zanzara parla di Allegri e delle varie ... milannews.it

Milan, primo vertice per programmare il futuro tra Furlani, Tare, Allegri e IbrahimovicIn settimana c'è stato un primo vertice a Casa Milan tra Furlani, Allegri, Tare e Ibrahimovic per programma quello che sarà il Milan del futuro Comincia la programmazione del Milan per il futuro. Come ... gianlucadimarzio.com

Manca la continuità Certo , i problemi di questo Milan non sono pochi, ma tra questi potrebbe esserci anche la carenza di continuità: Molti, forse troppi cambi negli ultimi anni da parte di RedBird! A dicembre 2022 Furlani diventa AD al posto di Gazidis - facebook.com facebook

#Milan, nuovo vertice di #Allegri con Furlani e Tare: di cosa si è parlato e quali sono le richieste sul mercato x.com