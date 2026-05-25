Fallimento Milan Furlani e Moncada arrivati in sede | si attendono cambiamenti | PM

Da pianetamilan.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Furlani e Moncada sono arrivati in sede, segnando un possibile inizio di cambiamenti per il club. La squadra non si è qualificata per la Champions League, e questa situazione ha portato a un’attesa di decisioni ufficiali. Non sono stati ancora annunciati dettagli sulle prossime mosse, ma si ipotizza che possano esserci interventi a livello dirigenziale o tecnico. La presenza dei dirigenti in sede indica un momento di valutazione e possibili sviluppi in vista delle future strategie.

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Aria di cambiamenti intorno al Milan dopo la mancata qualificazioni in Champions League: la giornata di oggi dall'inviato per Pianeta Milan Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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