Fallimento Milan Furlani e Moncada arrivati in sede | si attendono cambiamenti | PM
Furlani e Moncada sono arrivati in sede, segnando un possibile inizio di cambiamenti per il club. La squadra non si è qualificata per la Champions League, e questa situazione ha portato a un’attesa di decisioni ufficiali. Non sono stati ancora annunciati dettagli sulle prossime mosse, ma si ipotizza che possano esserci interventi a livello dirigenziale o tecnico. La presenza dei dirigenti in sede indica un momento di valutazione e possibili sviluppi in vista delle future strategie.
Aria di cambiamenti intorno al Milan dopo la mancata qualificazioni in Champions League: la giornata di oggi dall'inviato per Pianeta Milan Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
CARDINALE: è TEMPO di DECIDERE! -Milan Express con FRANCO ORDINE
Notizie e thread social correlati
Milan, sarà rivoluzione dopo il fallimento Champions: Cardinale cambia tutta la dirigenza! Via Furlani, Moncada e TareIl Milan ha deciso di cambiare tutta la dirigenza dopo l'eliminazione dalla Champions League.
Curva Sud in protesta: “Furlani vattene, Ibra, Scaroni e Moncada seguitelo” | PMI tifosi del Milan hanno organizzato una protesta contro Furlani, Ibrahimovic e Moncada, invitando anche altri a seguirli.
Temi più discussi: ??Disastro Milan: Furlani salta, addio ad Allegri? Cosa dicono i giornali; Milan, Cardinale: Senza Champions sarebbe un fallimento, valuterò tutti; Milan, Cardinale incontra Ibrahimovic: Non andare in Champions sarebbe un fallimento. Rivaluterò tutti; Milan, Cardinale cambia tutto. Dirigenza azzerata, via Furlani, Moncada e Tare: i dettagli.
10:25 del giorno 1 post fallimento: Furlani è il primo dirigente ad arrivare a Casa Milan x.com
Tra business americano e mancati sogni di gloria: il Milan di Cardinale e RedBird è un fallimento conclamato https://www.milannews24.com/milan-redbird-cardinale-furlani-scaroni/ #Milan #RedBird #Cardinale #SerieA facebook
[MN] Alla vigilia della semifinale di Conference League in cui sarà protagonista, a Mateta è stata chiesta la sua mancata cessione al Milan: Il fallimento del trasferimento al Milan mi ha perseguitato psicologicamente. L'intervento? Diversi specialisti mi hanno a reddit
Milan, via alla rivoluzione dopo il fallimento Champions: Furlani e Moncada sono in sede, la diretta liveSono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera è tempo di azzerare e ripartire. Quest'ogg ... msn.com
Milan, sarà rivoluzione dopo il fallimento Champions: Cardinale cambia tutta la dirigenza! Via Furlani, Moncada e Tare: le mosse dei rossoneriSarà una vera rivoluzione in casa Milan dopo il fallimento della stagione e il mancato accesso alla prossima Champions League. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il ko contro il ... calcionews24.com