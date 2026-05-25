Mancano pochi minuti all'inizio della partita tra Italia e Slovenia ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026. Gli azzurri, guidati dall'allenatore Jalonen, affrontano un match decisivo per la salvezza. La sfida si svolge in un contesto di alta tensione, con entrambe le squadre determinate a ottenere un risultato positivo. L'incontro si gioca in diretta e rappresenta un momento chiave per le sorti di entrambe le nazionali nel torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.02 Gli azzurri di Jalonen sono costretti a giocare quello che possiamo definire come un vero e proprio play out salvezza contro le linci. 20.00 Mancano venti minuti all’inizio del match tra Italia e Slovenia per l’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di hockey. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Slovenia, valido per il settimo e ultimo incontro della fase a gironi dei Mondiali di hockey, con gli azzurri che affrontano un vero e proprio play out contro le linci. La Nazionale di Jukka Jalonen ha bisogno di una vittoria entro i tre tempi regolamentari per centrare la salvezza e per restare in Top Division. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Slovenia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del match, gli azzurri vogliono la salvezza

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