LIVE Italia-Cechia 1-1 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | manca poco alla fine gli azzurri vogliono una clamorosa vittoria

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine di una partita combattuta, l’Italia e la Repubblica Ceca si trovano sul punteggio di 1-1 nel corso dei Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026. La gara sta per concludersi e gli azzurri cercano di siglare la vittoria, mentre la squadra ospite si difende con attenzione. Poco prima della fine, un’occasione importante si presenta per gli italiani, con un giocatore vicino a segnare un punto decisivo. La partita si sta avviando verso gli ultimi minuti, mantenendo alta la tensione tra le due formazioni.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:42 TRIVELLATO AD UN PASSO DAL PUNTO! Occasione enorme per gli azzurri con il nostro n.53 che centra in pieno la traversa sul passaggio dal retro della porta di De Luca! 10:57 Continua l’assedio ceco, azzurri tornati a difendersi. 13:13 L’Italia insiste con De Luca che non riesce a trovare la deviazione del vantaggio, grandissima occasione! 13:50 Sono molti gli ingaggi che si stanno accendendo nei pressi delle rispettive zone di porta. La partita sta crescendo anche dal punto di vista del nervosismo. 14:46  Rete della Repubblica Ceca.  Dopo un periodo di pressione, è Alscher che rimette il punteggio in parità con una deviazione di schiena che risulta essere vincente, guizzo fortunato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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