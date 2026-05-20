LIVE Italia-Cechia 1-1 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | manca poco alla fine gli azzurri vogliono una clamorosa vittoria
Al termine di una partita combattuta, l’Italia e la Repubblica Ceca si trovano sul punteggio di 1-1 nel corso dei Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026. La gara sta per concludersi e gli azzurri cercano di siglare la vittoria, mentre la squadra ospite si difende con attenzione. Poco prima della fine, un’occasione importante si presenta per gli italiani, con un giocatore vicino a segnare un punto decisivo. La partita si sta avviando verso gli ultimi minuti, mantenendo alta la tensione tra le due formazioni.
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