LIVE Italia-Danimarca Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | gli azzurri si giocano la salvezza

Gli azzurri dell'hockey su ghiaccio affrontano la partita decisiva contro la Danimarca per evitare la retrocessione ai Mondiali del 2026. La sfida si gioca oggi e determina la permanenza nel torneo. La partita è in corso e si segue in diretta. La nazionale italiana si gioca la salvezza in questa sfida cruciale. Gli spettatori possono aggiornarsi sulla situazione in tempo reale tramite la nostra copertura.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Danimarca, valido come sesto incontro dei Mondiali di hockey su ghiaccio con gli azzurri che hanno bisogno di una vittoria quasi obbligata per rimettersi in corsa per la fuga dall’ultimo posto, l’unico valido per evitare la retrocessione in Division I. L’ Italia allenata da Jukka Jalonen vuole restare in Top Division riconfermandosi nelle migliori sedici nazionali del pianeta ma l’obiettivo non è facile da raggiungere: dopo le prime cinque partite sono arrivare altrettante sconfitte, in ordine contro il Canada per 0-6, Slovacchia per 1-4, Norvegia per 0-4, Repubblica Ceca per 1-3 e Svezia per 0-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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