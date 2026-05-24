LIVE Italia-Danimarca Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | scontro diretto per la salvezza

Durante la partita tra Italia e Danimarca ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026, le due squadre si sono affrontate in uno scontro diretto per evitare la retrocessione. La gara si è svolta in modo serrato, con entrambe le formazioni che hanno cercato di imporsi fin dal primo minuto. La partita è proseguita con continui scambi di occasioni e azioni offensive, fino alla conclusione del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Danimarca, valido come sesto incontro dei Mondiali di hockey su ghiaccio con gli azzurri che hanno bisogno di una vittoria quasi obbligata per rimettersi in corsa per la fuga dall’ultimo posto, l’unico valido per evitare la retrocessione in Division I. L’ Italia allenata da Jukka Jalonen vuole restare in Top Division riconfermandosi nelle migliori sedici nazionali del pianeta ma l’obiettivo non è facile da raggiungere: dopo le prime cinque partite sono arrivare altrettante sconfitte, in ordine contro il Canada per 0-6, Slovacchia per 1-4, Norvegia per 0-4, Repubblica Ceca per 1-3 e Svezia per 0-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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