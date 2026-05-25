LIVE Italia-Slovenia 1-5 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | notte fonda per il Blue Team retrocessione ad un passo

Notizia in breve

La Slovenia ha segnato cinque gol contro l’Italia nel corso della partita, portando la squadra italiana a un passo dalla retrocessione. La partita ha avuto un ritmo intenso fino alla seconda metà del secondo tempo, quando la squadra italiana ha smesso di reagire. La differenza di punteggio si è consolidata nel corso del match, con la Slovenia che ha mantenuto un vantaggio crescente. La gara si è conclusa con il risultato di 5-1 a favore della Slovenia.