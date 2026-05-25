LIVE Italia-Slovenia 1-5 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | notte fonda per il Blue Team retrocessione ad un passo
La Slovenia ha segnato cinque gol contro l’Italia nel corso della partita, portando la squadra italiana a un passo dalla retrocessione. La partita ha avuto un ritmo intenso fino alla seconda metà del secondo tempo, quando la squadra italiana ha smesso di reagire. La differenza di punteggio si è consolidata nel corso del match, con la Slovenia che ha mantenuto un vantaggio crescente. La gara si è conclusa con il risultato di 5-1 a favore della Slovenia.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’50 Continua il ritmo infernale della Slovenia, mentre la luce dell’Italia si è spenta ormai dalla seconda metà del secondo tempo. 7’23” Torniamo in parità numerica, ma ormai c’è ben poco da sperare. 8’36” Arriva anche il quinto punto per le linci. Finisce all’incrocio il tiro di Jezovsek. La Slovenia andrà in Germania per la Top Division, scendiamo noi in Division I. 9’27” Anche Zanatta va fuori, 5 contro 3 a favore della Slovenia. 10’09” Due minuti per Purdeller, piove sul bagnato con la Slovenia che ha intenzione di spingere ancora. 11’48” Palo di Mantinger, siamo anche sfortunati. 12’42” Prendiamo la quarta rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Sono 648 le persone arrestate da quando sono stati ripristinati i controlli al confine tra Italia e Slovenia: tra queste, 277 per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A ciò si aggiungono quasi 1,5 milioni di persone identificate, 700mila veicoli controllati x.com
Controlli al confine tra Italia e Slovenia: diffusi i numeri del Viminale. Quasi 1,5 milioni di persone identificate, 700mila veicoli controllati e 648 arresti, di cui 277 per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’assessore regionale Pierpaolo Roberti facebook
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