LIVE Italia-Svezia 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | ennesima missione impossibile per il Blue Team
La partita tra Italia e Svezia è iniziata da pochi minuti, con il primo ingaggio vinto dalla squadra svedese. La sfida si svolge nell’ambito dei Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026 e si sta disputando in diretta. Al momento, il punteggio è fermo sullo 0-0, e la partita si gioca senza interruzioni. Le due squadre sono scese sul ghiaccio per questa prima fase, con entrambe pronte a confrontarsi sul campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20’00” E’ cominciata la partita! Il primo ingaggio è vinto dalla Svezia. PRIMO TEMPO 20.18 Le squadre stanno facendo l’ingresso sul ghiaccio, manca pochissimo all’inizio della sfida! 20.16 La Svezia non ha avuto un inizio di mondiale eccezionale. Alla prevedibile sconfitta contro il Canada, ha fatto seguito anche la sconfitta contro la Repubblica Ceca, comunque un team di altissimo livello. Gli scandinavi sono ancora in lotta per il passaggio del turno, in virtù delle vittorie su Danimarca e Slovenia. 20.13 Anche questa contro la Svezia sarà una partita dal coefficiente di difficoltà elevatissimo. La... 🔗 Leggi su Oasport.it
LITALIA di HOCKEY saluta la Milano Santagiulia Arena dopo la partita con la Svezia
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