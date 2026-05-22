LIVE Italia-Svezia 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | ennesima missione impossibile per il Blue Team

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Italia e Svezia è iniziata da pochi minuti, con il primo ingaggio vinto dalla squadra svedese. La sfida si svolge nell’ambito dei Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026 e si sta disputando in diretta. Al momento, il punteggio è fermo sullo 0-0, e la partita si gioca senza interruzioni. Le due squadre sono scese sul ghiaccio per questa prima fase, con entrambe pronte a confrontarsi sul campo.

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