LIVE Italia-Slovenia 1-4 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | poker avversario siamo ad un passo dalla retrocessione

Notizia in breve

Durante la partita dei Mondiali di hockey su ghiaccio, l’Italia ha subito un gol dalla Slovenia al 12’42” dopo il termine di un power play. La Slovenia ha segnato la quarta rete con Mahkovec, portando il punteggio a 1-4. La squadra italiana si trova ora in una posizione difficile, vicina alla retrocessione. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.