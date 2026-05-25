LIVE Italia-Slovenia 1-4 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | poker avversario siamo ad un passo dalla retrocessione

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita dei Mondiali di hockey su ghiaccio, l’Italia ha subito un gol dalla Slovenia al 12’42” dopo il termine di un power play. La Slovenia ha segnato la quarta rete con Mahkovec, portando il punteggio a 1-4. La squadra italiana si trova ora in una posizione difficile, vicina alla retrocessione. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12’42”  Prendiamo la quarta rete.  Appena terminato il power play, subiamo la rete della Slovenia con Mahkovec. Si spengono probabilmente qui le speranze salvezza. 13’35” Addirittura fuorigioco fischiato ai danni dell’Italia, non riusciamo a costruire un’azione pericolosa nonostante il power play. 14’44” Vantaggio numerico dell’Italia, dobbiamo approfittarne assolutamente. Due minuti per Langus. 16’50” Purdeller trova la deviazione dopo una conclusione azzurra ma non centra la porta! 17’53” Horak para in due tempi la conclusione pericolosa di Mantenuto. L’atteggiamento è quello giusto! 19’39” Subito un tiro per il Blue Team, Digiacinto viene bloccato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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