L’Italia di hockey su ghiaccio ha perso 1-5 contro la Slovenia nel match decisivo per la salvezza ai Mondiali 2026. Con questa sconfitta, il team retrocede in Division I. La partita si è conclusa alle 22.43, segnando la fine della cronaca in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.43 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buona continuazione di serata! 22.43 Retrocediamo in Division I e salutiamo la Top Division, speriamo per un solo anno. 22.42 Poco da fare, ci abbiamo provato ma dalla seconda metà del secondo tempo siamo completamente usciti dal campo. Proprio dopo aver trovato la rete del vantaggio che ci aveva regalato più di una speranza. 1-5 Finisce anche il terzo tempo, con la Slovenia che si salva! Retrocede l’Italia dopo un match perso in malo modo! 2’50” Parata di Clara. 3’58” Ultima metà di gara che scorre via rapidamente, anche le linci hanno alzato il piede dall’acceleratore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Slovenia 1-5, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: il Blue Team perde lo scontro salvezza, retrocediamo in Division I!

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