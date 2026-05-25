L'incontro tra Italia e Slovenia nei Mondiali di hockey su ghiaccio 2026 è iniziato con il punteggio di 0-0. Al dodicesimo minuto e ventitré secondi, un tentativo delle azioni italiane viene bloccato da Clara. Un minuto più tardi, alle 13’22”, la Slovenia si difende bene, impedendo alle azioni italiane di svilupparsi. Finora, nessuna delle due squadre ha segnato, con poche occasioni da rete create da entrambe.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12’23” Clara blocca il tentativo delle linci. 13’22” Poche occasioni con la Slovenia che è sempre brava a bloccare gli azzurri. L’Italia sta facendo ottima densità nella zona neutra della pista. 15’22” Grandissima confusione all’interno della lunetta di Clara, il nostro portiere è bravo a smanacciare e allontanare il disco. 17’45” Digiacinto non riesce a liberare il tiro davanti alla porta, ottimo disturbo senza fallo di Maver. 18’13” Tap in di Spornberger che Horak blocca! La prima occasione del match è degli azzurri! 19’13” Inizio aggressivo degli azzurri che vorrebbero trovare il vantaggio il prima possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Slovenia 0-0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: inizia lo scontro salvezza degli azzurri!

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