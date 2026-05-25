LIVE Italia-Slovenia 1-2 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | vantaggio avversario azzurri chiamati a reagire!

Notizia in breve

Al 9’57” la Slovenia ha segnato il secondo gol, portandosi in vantaggio sull’Italia nel match dei Mondiali di hockey su ghiaccio. Poco prima, al 8’37”, un intervento decisivo di Clara ha evitato che gli sloveni segnassero la terza rete. La squadra italiana si trova ora sotto di due reti e deve reagire per recuperare lo svantaggio.