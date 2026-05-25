LIVE Italia-Slovenia 1-2 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | vantaggio avversario azzurri chiamati a reagire!

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al 9’57” la Slovenia ha segnato il secondo gol, portandosi in vantaggio sull’Italia nel match dei Mondiali di hockey su ghiaccio. Poco prima, al 8’37”, un intervento decisivo di Clara ha evitato che gli sloveni segnassero la terza rete. La squadra italiana si trova ora sotto di due reti e deve reagire per recuperare lo svantaggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8’37” Parata clamorosa di Clara che evita la terza rete slovena, dobbiamo svegliarci! 9’57”  Vantaggio delle linci.  Non ci voleva, distrazione difensiva del Blue Team che subisce il tap-in di Drozg direttamente dall’ingaggio. 10’19” Adesso si fa a fiammate, da una parte e dall’altra. Gli azzurri hanno bisogno di una reazione immediata. 11’51”  Pareggio della Slovenia!  Torok segna il punto per le linci che raggiungono gli italiani. Clara non può nulla sul tap in del numero 46. 12’10” Torniamo in parità numerica, mentre Misley cerca la rete girando intorno alla porta slovena. 13’20” L’Italia rischia tantissimo ma si salva con il miracolo su Maver che sfiora il pareggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia slovenia 1 2 mondiali hockey ghiaccio 2026 in diretta vantaggio avversario azzurri chiamati a reagire
© Oasport.it - LIVE Italia-Slovenia 1-2, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: vantaggio avversario, azzurri chiamati a reagire!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LITALIA di HOCKEY saluta la Milano Santagiulia Arena dopo la partita con la Svezia

Video LITALIA di HOCKEY saluta la Milano Santagiulia Arena dopo la partita con la Svezia

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Slovenia 0-0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: il primo tempo termina senza reti, azzurri chiamati a spingereIl primo tempo della partita tra Italia e Slovenia ai Mondiali di hockey ghiaccio 2026 si è concluso senza reti.

LIVE Italia-Slovenia 0-0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: inizia il secondo tempo, azzurri a caccia del vantaggioIl secondo tempo della partita tra Italia e Slovenia ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026 sta per iniziare.

Temi più discussi: LIVE Italia-Slovenia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: dentro o fuori per la salvezza; L'Italia superata per 3-0 dalla Svezia nel quinto match del Mondiale Top Division. Ora arrivano le sfide decisive per la salvezza contro Danimarca e Slovenia; Youth Nations League Under 23, i convocati per la tappa di Vilnius (1-3 giugno); Migranti: Piantedosi, 648 arresti da ripristino controlli al confine Italia-Slovenia.

LIVE Italia-Slovenia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: dentro o fuori per la salvezzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e ... oasport.it

DIRETTA/ Italia Slovenia (risultato finale 3-1): bella vittoria Azzurra! (VNL 2025, oggi 2 agosto)Diretta Italia Slovenia streaming video tv: orario e risultato live della semifinale della VNL 2025 di volley maschile, oggi sabato 2 agosto Italia Slovenia 3-1: bella vittoria degli Azzurri nella ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web