LIVE Italia-Slovenia 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | inizia il secondo tempo azzurri a caccia del vantaggio
Il secondo tempo della partita tra Italia e Slovenia ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026 sta per iniziare. Il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. La squadra italiana cerca di trovare il vantaggio. La partita riprende alle 21.10, dopo una breve pausa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SECONDO TEMPO 21.10 Si torna in campo, sta per iniziare il secondo tempo! 20.55 Prima parte di gara in assoluta parità, anche nei tiri nello specchio che sono 10 per parte. Aspettiamo l’inizio del secondo tempo. 0-0 Il primo tempo termina a reti bianche! Gli azzurri non segnano la rete del vantaggio ma non subiscono quella dello svantaggio. 1’50” Pietroniro da lontanissimo cerca il vantaggio ma viene bloccato. 4’32” Clara evita ancora la rete dello svantaggio italiano, serve chiudere bene il primo tempo. 6’49” Mantenuto trova Purdeller che spara fuori il tiro dell’1-0. Occasione enorme sprecata dagli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it
Highlights: Slovenia vs Slovakia | 2026
Notizie e thread social correlati
LIVE Italia-Slovacchia 0-1, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: inizia il secondo tempo, azzurri a caccia del pareggio!Alle ore 11:49 la partita tra Italia e Slovacchia, valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, prosegue con il secondo tempo in corso.
LIVE Italia-Slovenia 0-0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: reti bianche dopo la metà del primo tempo, azzurri a caccia del vantaggioAl momento il punteggio tra Italia e Slovenia è fermo sullo 0-0, con il primo tempo che supera la metà.
Temi più discussi: LIVE Italia-Slovenia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: dentro o fuori per la salvezza; L'Italia superata per 3-0 dalla Svezia nel quinto match del Mondiale Top Division. Ora arrivano le sfide decisive per la salvezza contro Danimarca e Slovenia; L'Italia femminile vince la Golden Nations League; Gli Stati Uniti devono passare dai rigori per superare la Germania.
La seconda edizione di ‘Students4Cooperation’ conferma la valenza dell’iniziativa come pilastro fondamentale delle politiche regionali per i giovani. Così l’assessore @barbara_zilli sul progetto del Programma Interreg Italia-Slovenia tinyurl.com/bdd822a4 x.com
L’Italia superata per 3-0 dalla Svezia nel quinto match del Mondiale Top Division. Ora arrivano le sfide decisive per la salvezza contro Danimarca e Slovenia. Azzurri superati dai forti svedesi, che con in pista 10 NHLers segnano tre volte nella prima metà di facebook
Vacanze con cane in Repubblica Ceca/Ungheria/Slovenia/Nord Italia reddit
Italia-Slovenia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streamingOggi per l'Italia dell'hockey ghiaccio ai Mondiali Top Division 2026 è Il Giorno. In 60 minuti, quelli che servono per vincere (non oltre), il Blue Team ... oasport.it
LIVE Italia-Slovenia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: dentro o fuori per la salvezzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e ... oasport.it