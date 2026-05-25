LIVE Italia-Slovenia 1-1 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | le linci pareggiano gli azzurri con la rete di Torok
Durante la partita tra Italia e Slovenia, il risultato è rimasto sul pareggio di 1-1. La rete di Torok ha permesso agli sloveni di pareggiare dopo il vantaggio iniziale degli azzurri. La partita è in corso e si sono registrate alcune azioni rapide da entrambe le squadre. A circa dieci minuti e mezza dal primo tempo, il gioco si sta intensificando, con entrambe le squadre che cercano di trovare il gol della vittoria.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10’19” Adesso si fa a fiammate, da una parte e dall’altra. Gli azzurri hanno bisogno di una reazione immediata. 11’51” Pareggio della Slovenia! Torok segna il punto per le linci che raggiungono gli italiani. Clara non può nulla sul tap in del numero 46. 12’10” Torniamo in parità numerica, mentre Misley cerca la rete girando intorno alla porta slovena. 13’20” L’Italia rischia tantissimo ma si salva con il miracolo su Maver che sfiora il pareggio. 14’09” Due minuti per Golicic! Vantaggio numerico per l’Italia che ne deve approfittare! 14’49” Gli azzurri continuano a spingere, sarebbe fondamentale trovare il 2-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
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