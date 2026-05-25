LIVE Italia-Slovenia 1-1 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | le linci pareggiano gli azzurri con la rete di Torok

Notizia in breve

Durante la partita tra Italia e Slovenia, il risultato è rimasto sul pareggio di 1-1. La rete di Torok ha permesso agli sloveni di pareggiare dopo il vantaggio iniziale degli azzurri. La partita è in corso e si sono registrate alcune azioni rapide da entrambe le squadre. A circa dieci minuti e mezza dal primo tempo, il gioco si sta intensificando, con entrambe le squadre che cercano di trovare il gol della vittoria.