L’Italia e la Danimarca terminano il match dei Mondiali di hockey ghiaccio 2-2. Gli azzurri pareggiano dopo un grande secondo tempo. Non segnava almeno due punti in un match dei Mondiali dal 2012, quando vinse 3-2 contro la Danimarca.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 L’Italia non segnava minimo due punti in un match dei Mondiali dal 2012, nella vittoria per 3-2 proprio contro la Danimarca. 17.55 Jalonen può essere soddisfatto dei suoi ragazzi in un secondo tempo dominato in gran parte dall’Italia, bravissima ad aprire il match e poi a pareggiarlo con la doppietta di un incredibile Purdeller. Bisogna continuare così anche nell’ultimo tempo, per ottenere i primi tre punti della competizione e rientrare nella corsa salvezza. 2-2 Finisce il primo tempo! Siamo di fronte alla migliore Italia del torneo che a pochi secondi dalla fine della frazione sfiora il vantaggio clamoroso con Bradley che non riesce a toccare il disco a pochi centimetri dalla riga di porta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 2-2, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: gli azzurri pareggiano gli avversari dopo un grande secondo tempo!

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